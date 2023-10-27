Состояние певицы Тейлор Свифт превысило 1 млрд долларов

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Состояние американской певицы Тейлор Свифт превысило 1,1 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, на рост дохода знаменитости повлиял ее тур Eras. В этом году 53 концерта певицы в США принесли ВВП страны 4,3 миллиарда долларов. На продаже билетов удалось собрать уже более 700 миллионов долларов.

Мировое турне Свифт вызвало огромный интерес поклонников, поскольку в последний раз она выезжала с концертами более пяти лет назад. Последний концерт этого тура певица даст 24 августа 2024 года в Лондоне.

Летом рядом с домом американской певицы Тейлор Свифт задержали девушку, которая ранее уже проникала на участок артистки в Род-Айленде.

Правоохранители задержали 54-летнюю Кимберли Мейер. Ее обвинили в незаконном проникновении на чужую территорию. Однако позже злоумышленницу выпустили из-под стражи. До того как полиция приехала разрешить ситуацию, женщину пытались прогнать охранники Свифт.