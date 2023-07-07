У дома Тейлор Свифт задержали женщину, которая уже проникала на участок певицы

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Рядом с домом американской певицы Тейлор Свифт задержали девушку, которая ранее уже проникала на участок артистки в Род-Айленде. Об этом информирует издание TMZ.

Правоохранители задержали 54-летнюю Кимберли Мейер. Ее обвинили в незаконном проникновении на чужую территорию. Однако позже злоумышленницу выпустили из-под стражи. Заседание по этому делу назначено на 14 июля, Мейер предписали явиться на него.

До того, как полиция приехала разрешить ситуацию, женщину пытались прогнать охранники Свифт.

Ранее похожая ситуация произошла с фронтменом Sex Pistols Джоном Лайдоном, когда неизвестная проникла в его дом в Лос-Анджелесе. По словам артиста, сначала фанатка преследовала его и бросала письма в почтовый ящик. После этого женщина проникла на территорию дома.