Жительница Златоуста лишилась двух квартир и 5 млн руб из-за мошенников

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Жительница Златоуста в Челябинской области стала жертвой мошенников и лишилась двух квартир и 5 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, злоумышленники начали общение с 53-летней женщиной, представившись сотрудниками Пенсионного фонда. По их словам, ей якобы неправильно рассчитали стаж. Для записи на прием в офис Пенсионного фонда необходимо было сообщить коды из СМС-сообщений, что и сделала потерпевшая.

Затем они представлялись сотрудниками портала "Госуслуг", банка, а также правоохранительных органов. Они убедили женщину в том, что на ее имя неизвестные берут кредиты. По совету мошенников потерпевшая самостоятельно оформила кредиты в разных банках на крупные суммы и перевела деньги на указанные счета, чтобы "спасти свое финансовое положение".

Злоумышленники также убедили женщину, что кто-то пытается продать две ее квартиры, и ей необходимо опередить их, совершив фиктивные сделки. В результате всех манипуляций потерпевшая лишилась недвижимого имущества и вырученных денег.

При этом пострадавшая знала о мошеннических схемах из средств массовой информации и разъяснительных материалов от полиции, но все равно поверила звонившим. Она поняла, что стала жертвой обмана, только когда злоумышленники перестали выходить на связь. Общий ущерб превысил 4,2 миллиона рублей.

Между тем инвестор Валерий Летенков обратил внимание на распространенные схемы мошенничества при покупке недвижимости. В частности, он упомянул об одной из новых уловок мошенников, связанной с отсутствием необходимости предоставления справки из психоневрологического диспансера для оформления перехода права собственности. Кроме того, он отметил, что мошенники продолжают использовать сценарии с продажей недвижимости по поддельной доверенности и оформлением перехода права собственности без ведома владельца.