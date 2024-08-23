Минцифры внесет в ГД законопроект о запрете спам-обзвонов

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Минцифры России внесет в Госдуму законопроект о введении запрета на массовые спам-обзвоны, сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.

По словам главы ведомства, этот проект будет внесен в нижнюю палату в сентябре 2024 года.

"Уверены", – заявил он в ответ на уточняющий вопрос журналистов о том, примут ли власти России этот законопроект.

О подготовке министерством проекта соответствующего закона стало известно в апреле. Шадаев тогда отмечал, что абоненты сотовой связи напряженно воспринимают звонки с незнакомых номеров, поскольку большая часть из них осуществляется роботами для рекламы услуг и товаров.