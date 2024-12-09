Риелтор Апрелев оценил идею ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости

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Временная блокировка средств от продажи недвижимости ухудшит ситуацию для граждан. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Москвой 24.

Ранее в России предложили блокировать на семь дней средства от продажи квартиры или дома, чтобы проверить действительность сделки с недвижимостью. В ГД заявили, что за последние 2 года аферисты стали активно применять на рынке недвижимости схему обмана "продавец под влиянием". И временная блокировка должна помочь обеспечить безопасность продажи.

По словам Апрелева, сейчас большая часть сделок осуществляется альтернативным образом. Россияне, как правило, продают свою квартиру и затем приобретают другую, отметил эксперт. В настоящее время это почти 60% всех дел, которые совершаются на вторичном рынке. Задержка в получении денежных средств на неделю будет откладывать покупку нового жилья, объяснил Апрелев.

"Это однозначно ухудшает операционную деятельность на рынке, но при этом, на мой взгляд, ничего не меняет в системе безопасности, потому что мошенники подстроятся под любую схему, и неделя ограничений для них вообще никакой роли не сыграет", – высказался он.

Апрелев предложил перейти полностью на безналичный расчет в сделках, когда используются аккредитованные счета или другие системы взаиморасчетов.

Кроме того, по мнению эксперта, следует улучшить информирование населения, усилить работу СМИ, у муниципальных органов должна быть возможность консультировать граждан, чтобы они более внимательно относились к процедурам по продаже квартир. Также нужно выяснять в регистрирующих органах информацию о целях, намерениях, добавил он. Это уже закреплено в законодательстве, подчеркнул Апрелев.

Между тем предприниматели могут приобрести 14 коммерческих помещений на севере Москвы. Все помещения имеют отдельный вход и подключены к основным коммуникациям: электричеству, канализации и водоснабжению. Цена объектов станет известна после аукционов, которые состоятся с 29 января по 26 февраля 2025 года.