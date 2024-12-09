"Известия": временную блокировку средств от продажи недвижимости могут ввести в РФ

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В России предложили блокировать на семь дней средства от продажи квартиры или дома, чтобы проверить действительность сделки с недвижимостью. Об этом сообщает газета "Известия".

Такое предложение зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева направила на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

По словам депутата, за последние два года мошенники стали активно применять на рынке недвижимости схему обмана "продавец под влиянием". Суть в том, что аферисты убеждают по телефону собственника недвижимости якобы участвовать в некой операции для помощи ФСБ либо другим силовым органам.

Для этого гражданина принуждают продать свое жилье, а деньги от продажи перевести этим лжесотрудникам правоохранительных органов. При этом мошенники заверяют жертву, что вся сделка проходит якобы понарошку и право собственности после нее будет восстановлено.

Однако в результате граждане остаются и без жилья, и без полученных за него денег, подчеркнула Разворотнева.

В ФСБ России уже отмечали, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием номеров, идентичных номерам службы. Во время разговора аферисты, представляясь правоохранителями, угрожают уголовной ответственностью в случае якобы отказа от сотрудничества.

В ведомстве призвали россиян не вступать в диалог с неизвестными или подозрительными лицами, а во время телефонного разговора с подобными контактами лучше всего сразу положить трубку.