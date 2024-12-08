Стоимость аренды квартиры на российском рынке упала на 2–3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цены на аренду квартир за последний месяц упали на 2–3%. Эксперты считают, что снижение продолжится в декабре-январе, а в феврале показатели могут вернуться к росту. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

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Эксперты «ЦИАН.Аналитики» подсчитали, что арендовать однокомнатную квартиру сейчас можно за 32,3 тыс. руб., двухкомнатную – 46,1 тыс. руб. в месяц. Уже третий месяц подряд цены продолжают падение.

В «Авито Недвижимости» медианную стоимость аренды жилья в России в целом оценивают в 33 тыс. руб. в месяц, отмечая снижение на 6% за 30 дней.

Самое большое падение стоимости зафиксировали в Перми, где однокомнатную квартиру можно снять за 25,9 тыс. руб. в месяц. В Воронеже цены упали на 6,3% – до 22,2 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге на 5,3% - до 44,8 тыс. руб. в месяц.

В Москве цены выше: однокомнатные квартиры стоят 68,3 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные на 114 тыс. руб.

Эксперты считают, что основная причина снижения цен – это падение спроса, а также появление разрыва между ростом ставок и индексацией зарплат. Кроме того, декабрь и январь – низкий сезон на рынке долгосрочной аренды, на который выпадает сезон отпусков.

Ранее сообщалось, что эксперты советуют брать ипотеку в России только тем, кому это очень необходимо.