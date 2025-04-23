Кремль проинформирует о новом визите спецпосланника Трампа Уиткоффа в Россию

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Кремль проинформирует о новом визите в РФ спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в тот момент, когда он состоится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока что-то конкретно сказать по этой теме я вам не могу. Ситуация достаточно подвижная, все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже по факту, с тем чтобы исключить неправильные ожидания, неправильное понимание и так далее", – объяснил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что в Москве не оценивают заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса как ультиматум со стороны Вашингтона.

"Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты", – ответил Песков.

При этом Россия не контактирует с представителями Киева и европейских государств. Но Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования, отметил пресс-секретарь российского лидера.



"Вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать, где нужно сближать позиции", – сказал он, подчеркнув, что эта работа продолжается.

Кроме того, Песков высказался о появлении в СМИ различных вбросов, связанных с будущим мирного соглашения. По его словам, любые наброски вариантов урегулирования кризиса не могут быть публичными, так как они теряют свою эффективность. Именно поэтому работа идет в дискретном режиме, и она должна продолжаться в режиме тишины.

"Вот из чего мы исходим. И мы призываем весьма и весьма аккуратно относиться к таким информационным вбросам", – сказал Песков.

Ранее Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута до 27 апреля. При этом Вэнс уточнял, что Киеву и Москве придется отказаться от "некоторой территории" в рамках мирного соглашения.

СМИ писали, что Украина готова пойти на некоторые уступки США, при этом Вашингтон якобы может признать Крым российским.

