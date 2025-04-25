Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

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Американский президент Дональд Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта, однако он считает, что ситуация вокруг этого остается очень хрупкой.

По его словам, российская и украинская стороны "прогрессируют". При этом Трамп назвал досягаемыми договоренности по урегулированию ситуации.

"Думаю, что мы достаточно близки", – цитирует политика ТАСС.

Кроме того, президент США заявил, что считал бы для себя честью достижения соглашения между Россией и Украиной при его личном содействии.

Также Трамп сообщил, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине. По его мнению, и Москва, и Киев на данный момент хотят мира.

Вместе с тем он назвал большой уступкой со стороны РФ тот факт, что Москва не имеет претензий на всю территорию Украины. Также американский лидер заявил, что в случае заключения сделки Крым останется российской территорией.