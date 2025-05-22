Макрон заявил, что Франция и Китай выступили за прекращение огня на Украине

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Пекин выступают за "прочный и надежный мир" на Украине. Он отметил, что для этого необходимо "немедленное и безоговорочное прекращение огня".

"Мы также должны двигаться в направлении политического решения, которое может обеспечить мир и безопасность для всех на Ближнем Востоке. Мы будем работать с Китаем в рамках подготовки к конференции по решению проблемы двух государств, которая запланирована на июнь в Нью-Йорке", – написал Макрон в соцсети Х.

Кроме того, президент Франции обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли. Французский лидер подтвердил стремление страны продолжать укреплять прочные экономические отношения с Китаем. Также он поприветствовал китайские инвестиции в экономику Франции.

"Мы договорились как можно быстрее продвинуться вперед по вопросу коньяка, который крайне важен для наших производителей", – добавил политик.

Ранее Макрон называл Россию "угрозой" для Франции и Европы. Он заявлял, что та укрепляет свою армию и к 2030 году планирует усилить вооруженные силы еще 300 тысячами солдат, 3 тысячами танков и 300 самолетами. Кроме того, по его мнению, Россия опасна в воздухе, в соцсетях и киберпространстве.

На фоне этих заявлений лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отметила, что поведение Макрона похоже на подготовку к войне.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что "умом понять невозможно" слова Макрона о сдерживании России.