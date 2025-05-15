Лавров: слова Макрона о "сдерживании РФ" умом понять невозможно

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "умом понять невозможно" слова президента Франции Эммануэля Макрона о сдерживании России.

"Это говорит президент и не просто какой-то вчера образовавшейся страны, а страны с многовековой историей, культурой, традицией. Ну вот, беда. Умом этого понять невозможно", – цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее Макрон называл Россию "угрозой" для Франции и Европы. Он заявлял, что Россия укрепляет свою армию и к 2030 году планирует усилить вооруженные силы еще 300 тысячами солдат, 3 тысячами танков и 300 самолетами. Кроме того, по его мнению, Москва опасна в воздухе, в соцсетях и киберпространстве.

На фоне этих заявлений лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отметила, что поведение президента Франции похоже на подготовку к войне.