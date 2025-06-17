Sky News: Стармер объявил о планах ужесточить антироссийские санкции

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Британский премьер-министр Кир Стармер объявил о планах ужесточить антироссийские санкции с целью подтолкнуть Россию к диалогу о прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на телеканал Sky News.

Как уточнил представитель правительства Великобритании, в ходе саммита G7 Стармер выразил готовность Лондона и дальше усиливать ограничительные меры до момента, пока Москва не согласится на безоговорочное прекращение огня и не продемонстрирует намерение к поиску долгосрочного мирного урегулирования конфликта с Киевом.

Стармер считает, что у России "нет всех карт на руках" – это, по его мнению, западные союзники должны использовать для усиления экономического давления.

При этом сроки введения новых санкций в отношении России неизвестны, как и их содержание.

На том же саммите американский президент Дональд Трамп рассказал, что не хочет ужесточать антироссийские санкции в ближайшее время. Вместе с тем он выразил надежду на достижение мирных договоренностей по Украине.

Тем временем лидер Франции Эммануэль Макрон заявил об "относительно положительных" сигналах от Трампа касательно продвижения законопроекта о санкциях против России. По его словам, глава США может позволить американским сенаторам продвинуться в решении по этому проекту.