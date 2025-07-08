Эксперт Мартынов высмеял слова МИД Франции о введении "самых жестких санкций" против РФ

Евросоюз планирует ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года, утверждают в МИД Франции. Якобы новый пакет ограничений затронет нефтяные доходы РФ и ее посредников в других странах. Как это скажется на российской экономике и будут ли эти санкции реализованы, расскажет Москва 24.

Новый пакет

Евросоюз планирует в ближайшее время ввести новый пакет ограничений в отношении России, рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, ограничительные меры станут самыми масштабными с начала конфликта на Украине.





Жан-Ноэль Барро глава МИД Франции В координации с усилиями американских сенаторов Европа готовится принять на основе французских предложений самые жесткие санкции за последние три года <...> Мы намерены добиться результата. Мы защищаем свои интересы.

Министр пояснил, что ограничения будут направлены на нефтяные доходы РФ, российских финансовых игроков и посредников в других странах. Все ради того, чтобы "истощить" ресурсы Москвы и вынудить ее согласиться на прекращение огня, добавил Барро.

Всего с 2022 года ЕС принял в отношении России 17 пакетов санкций, однако 18-й страны Европы утвердить пока так и не смогли. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна, а также Словакия не поддержали эту инициативу, поскольку рестрикции подразумевают запрет на применение российских газа и нефти. Это невыгодно в том числе для Будапешта и Братиславы, подчеркнул политик.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее усомнился в эффективности новых санкций, поскольку они не окажут ощутимого воздействия на Россию. Также он подчеркнул, что Братислава будет продолжать откладывать голосование за введение очередных ограничений, пока ЕС не решит вопрос с возможной остановкой импорта российских ресурсов в страны организации.

"Сейчас нас тревожит перспектива, что санкции могут остановить подачу газа с 1 января 2028 года. Моя обязанность – защитить национальные интересы Словакии, ее граждан и промышленности", – указал Фицо.

"Похоже на пиар-заявление"

Слова главы МИД Франции носят пропагандистский и политический характер, поделился мнением с Москвой 24 политолог Алексей Мартынов. Он напомнил, что в отношении РФ уже введено беспрецедентное количество ограничений и придумать что-либо еще очень сложно.





Алексей Мартынов политолог При этом Европа в последнее время активно закупала российский газ. Надо полагать, что они сделали достаточное количество запасов. Однако если летом кажется, что зима еще далеко, то через пару месяцев они почувствуют, что зима близко. Франция пытается прыгнуть выше собственной головы.

По словам политолога, санкции оказывают влияние на российскую экономику, но она к ним адаптировалась и на сегодняшний день демонстрирует рост.

"При этом каждый новый пакет бьет бумерангом по экономике Евросоюза и отдельно взятых европейских государств. Но морщась, издавая разные звуки, они продолжают есть этот кактус. Многие производства в Европе под давлением кризиса сворачиваются, и потребление снижается. Они идут к еще большему спаду своей экономики и сознательному понижению уровня жизни собственных граждан", – сказал Мартынов.

Кроме того, ЕС не может позволить себе отказаться от закупки ресурсов в России, поскольку объем продаваемого на рынке газа – исчерпываемый ресурс.

"Он нужен многим странам, не только Евросоюзу. Его будут продавать всем, кто готов платить за это деньги", – отметил Мартынов.

Таким образом, новый пакет санкций, по мнению эксперта, либо будет в скором времени отменен после его утверждения, либо не принят вовсе.

С тем, что ЕС исчерпал арсенал санкций, согласился в беседе с Москвой 24 и доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

"Из возможных дополнений остается только полный отказ от российских нефти и газа, то есть окончательный разрыв экономических связей", – отметил он.

По словам эксперта, на сегодняшний день Россия ориентирована на другие рынки, а оставшаяся с ЕС торговля осуществляется через третьи страны. В то же время механизм параллельного импорта использует и сам европейский бизнес.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Сейчас Евросоюз может использовать вторичные санкции, но в этом плане он достаточно уязвим. Отказавшись от России как одного из главных внешних экономических партнеров, они поставили себя в достаточно трудное положение.

"В целом это больше похоже на громкое пиар-заявление. Очень сложно представить какие-то жесточайшие санкции. Наверное, ЕС пытается копировать президента США Дональда Трампа, который говорит, что если Америка введет санкции, то российской экономике не выжить. Видимо, они тоже пытаются здесь держать марку и говорить, что уже принятые пакеты санкций – это мелочь, а вот основное оружие у нас еще в запасе. Сомневаюсь, что оно на самом деле есть", – предположил экономист.

Введение ЕС санкций, по мнению Бадалова, рассчитано на то, что они нанесут ущерб российской экономике в целях потери доходов и устойчивости РФ. Однако за те годы, что они вводится, эта цель не была достигнута, заключил эксперт.