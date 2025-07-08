Эксперт Мартынов высмеял слова МИД Франции о введении "самых жестких санкций" против РФ

Евросоюз планирует ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года, утверждают в МИД Франции. Якобы новый пакет ограничений затронет нефтяные доходы РФ и ее посредников в других странах. Как это скажется на российской экономике и будут ли эти санкции реализованы, расскажет Москва 24.
Новый пакет
Евросоюз планирует в ближайшее время ввести новый пакет ограничений в отношении России, рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, ограничительные меры станут самыми масштабными с начала конфликта на Украине.
Министр пояснил, что ограничения будут направлены на нефтяные доходы РФ, российских финансовых игроков и посредников в других странах. Все ради того, чтобы "истощить" ресурсы Москвы и вынудить ее согласиться на прекращение огня, добавил Барро.
Всего с 2022 года ЕС принял в отношении России 17 пакетов санкций, однако 18-й страны Европы утвердить пока так и не смогли. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна, а также Словакия не поддержали эту инициативу, поскольку рестрикции подразумевают запрет на применение российских газа и нефти. Это невыгодно в том числе для Будапешта и Братиславы, подчеркнул политик.
Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее усомнился в эффективности новых санкций, поскольку они не окажут ощутимого воздействия на Россию. Также он подчеркнул, что Братислава будет продолжать откладывать голосование за введение очередных ограничений, пока ЕС не решит вопрос с возможной остановкой импорта российских ресурсов в страны организации.
"Сейчас нас тревожит перспектива, что санкции могут остановить подачу газа с 1 января 2028 года. Моя обязанность – защитить национальные интересы Словакии, ее граждан и промышленности", – указал Фицо.
"Похоже на пиар-заявление"
Слова главы МИД Франции носят пропагандистский и политический характер, поделился мнением с Москвой 24 политолог Алексей Мартынов. Он напомнил, что в отношении РФ уже введено беспрецедентное количество ограничений и придумать что-либо еще очень сложно.
По словам политолога, санкции оказывают влияние на российскую экономику, но она к ним адаптировалась и на сегодняшний день демонстрирует рост.
"При этом каждый новый пакет бьет бумерангом по экономике Евросоюза и отдельно взятых европейских государств. Но морщась, издавая разные звуки, они продолжают есть этот кактус. Многие производства в Европе под давлением кризиса сворачиваются, и потребление снижается. Они идут к еще большему спаду своей экономики и сознательному понижению уровня жизни собственных граждан", – сказал Мартынов.
Кроме того, ЕС не может позволить себе отказаться от закупки ресурсов в России, поскольку объем продаваемого на рынке газа – исчерпываемый ресурс.
"Он нужен многим странам, не только Евросоюзу. Его будут продавать всем, кто готов платить за это деньги", – отметил Мартынов.
Таким образом, новый пакет санкций, по мнению эксперта, либо будет в скором времени отменен после его утверждения, либо не принят вовсе.
С тем, что ЕС исчерпал арсенал санкций, согласился в беседе с Москвой 24 и доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
"Из возможных дополнений остается только полный отказ от российских нефти и газа, то есть окончательный разрыв экономических связей", – отметил он.
По словам эксперта, на сегодняшний день Россия ориентирована на другие рынки, а оставшаяся с ЕС торговля осуществляется через третьи страны. В то же время механизм параллельного импорта использует и сам европейский бизнес.
"В целом это больше похоже на громкое пиар-заявление. Очень сложно представить какие-то жесточайшие санкции. Наверное, ЕС пытается копировать президента США Дональда Трампа, который говорит, что если Америка введет санкции, то российской экономике не выжить. Видимо, они тоже пытаются здесь держать марку и говорить, что уже принятые пакеты санкций – это мелочь, а вот основное оружие у нас еще в запасе. Сомневаюсь, что оно на самом деле есть", – предположил экономист.
Введение ЕС санкций, по мнению Бадалова, рассчитано на то, что они нанесут ущерб российской экономике в целях потери доходов и устойчивости РФ. Однако за те годы, что они вводится, эта цель не была достигнута, заключил эксперт.