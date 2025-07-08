Супруга Макрона отказалась принять руку мужа на спуске с трапа самолета

Фото: mirror.co.uk

Жена французского лидера Эммануэля Макрона Брижит вновь публично унизила своего мужа, не приняв протянутую руку для спуска с трапа самолета, когда они прилетели на британскую военную базу "Нортхолт". Кадры продемонстрировал телеканал France 24.

На видео президент Франции первым вышел из самолета и начал спускаться по узкому трапу. После этого появилась на выходе из лайнера супруга Макрона, которая была в белом платье и на высоких каблуках. Муж протянул ей руку, но та отказалась от его помощи и спустилась, облокотившись на поручень.

Французский лидер после этого опустил руку и повернулся к принцу Уильяму и Кейт Мидлтон, которые встречали их.

В конце мая в Сети появились кадры, на которых после открытия двери президентского самолета супруга Макрона нанесла ему удар по губам. Инцидент произошел во время рабочей поездки во Вьетнам.

Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец, который назвал произошедшее "супружеской ссорой". Сам Макрон заявлял, что инцидент произошел, когда он решил "немного подурачиться" с супругой перед началом турне. В Кремле заявили, что такое происходит не просто так.

