Фон дер Ляйен обвинила Китай в помощи РФ в конфликте на Украине

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Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в оказании помощи России в рамках конфликта на Украине. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Stern.

Она высказалась об этом во время подготовки к саммиту стран Европейского союза и Китая.

"Китай де-факто поддерживает военную экономику России", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также высказала мнение о том, что отношение китайской стороны к конфликту может оказаться решающим фактором при формировании будущих отношений ЕС и Пекина.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И объяснил главе дипломатии Европейского союза Кае Каллас, почему Китай не заинтересован в поражении России в конфликте на Украине. По данным СМИ, китайский дипломат заявил, что в таком случае США сосредоточат свое внимание на Китае.