В Кремле заявили о массе фейков после "угрозы" Трампа "бомбить Москву"

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В настоящий момент существует очень много фейков. Является ли таковым обнародованная аудиозапись, на которой американский президент Дональд Трамп угрожает "разбомбить" Москву, Кремль не знает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Материал с голосом Трампа опубликовал телеканал CNN. По данным издания, запись была сделана в 2024 году. На ней слышно, как лидер Штатов во время встречи со спонсорами своей избирательной кампании пересказывает разговор с Владимиром Путиным. Тогда президент США заявил Путину, что "если он войдет в Украину", то у Трампа не будет другого выбора, кроме как "разбомбить к черту Москву".

Песков обратил внимание, что подтвердить подлинность данной аудиозаписи сложно. При этом он отметил, что не вправе комментировать слова Трампа.

"Зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. И мы всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости", – добавил он.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремль спокойно относится к жестким заявлениям американского лидера в отношении Путина. Его фразы, объяснил Песков, зачастую имеют жесткую стилистику.

Представитель Кремля также уточнил, что видел слова Трампа о том, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он изначально думал.

"Это то, о чем мы говорили с самого начала: что решить за одну ночь не представляется возможным", – подчеркнул Песков.

Признав сложность урегулирования украинского конфликта, президент Соединенных Штатов добавил, что решительно рассматривает возможность дать согласие на проведение через конгресс законопроекта, предусматривающего введение новых санкций против РФ.

До этого глава США выразил глубокое разочарование по поводу ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что не смог добиться прогресса в этой ситуации.