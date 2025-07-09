CNN: Трамп угрожал Путину "разбомбить" Москву

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Телеканал CNN опубликовал аудиозапись, на которой президент США Дональд Трамп угрожает "разбомбить" Москву и Пекин, сообщает "Газета.ру".

Эта запись была сделана в 2024 году. На ней слышно, как Трамп во время встречи со спонсорами своей избирательной кампании пересказывает разговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я сказал Путину: "Если ты войдешь в Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю тебе – у меня не будет выбора", – слышно на записи.

Лидер США добавил, что Путин ответил, что не верит ему. При этом Трамп утверждает, что президент России все же поверил его словам "на 10%".

Похожий разговор у президента США прошел и с Си Цзиньпином. Трамп заявил, что Америка "разбомбит к черту Пекин", если Китай нападет на Тайвань. Председатель КНР посчитал, что Трамп "сошел с ума".

"Я ответил: "У меня нет выбора, мне придется вас бомбить. Мы разбомбим Пекин", – сказал глава Белого дома.

Си Цзиньпин, по словам Трампа, тоже поверил в угрозу "на 10%".

Ранее президент США на заседании кабмина в Белом доме заявил, что рассматривает возможность провести через конгресс законопроект о новых санкциях против России.

Трамп подчеркнул, что сенаторы США принимают очень жесткие санкции в отношении России и он на полном серьезе рассматривает их предложения. При этом он добавил, что сейчас не собирается анонсировать будущие действия Вашингтона в отношении Москвы.