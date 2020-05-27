В МЧС раскрыли новую схему мошенников по обману бизнесменов

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Стала известна новая схема мошенников по обману бизнесменов, работающих в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники представляются предпринимателям сотрудниками надзорных ведомств и проводят ложные проверки, в ходе которых выявляются имеющиеся нарушения. Мошенники обещают "закрыть глаза" на недочеты за денежное вознаграждение.

"Ложные сообщения о предстоящей проверке с участием Госпожнадзора и других контролирующих органов власти поступают по телефону, в соцсетях и даже при личном посещении учреждений и предприятий, продолжающих работу в условиях действия ограничительных мер", – пояснили специалисты.

В МЧС предупредили, что подобный вид мошенничества участился в последнее время. В зону риска попадают бизнесмены, работающие в условиях ограничительных мер из-за пандемии. Так, многие из предпринимателей отдают преступникам деньги за "смягчение условий проверки".

"Лучший способ избежать ловушек – зайти на официальный сайт МЧС России и его территориальных подразделения. Здесь размещена информация о должностных лицах, указаны их контактные телефоны", – отметил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Он добавил, что дополнительные данные можно узнать по телефону доверия.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ кражи личных данных россиян. Злоумышленники создают фейковые сайты для получения выплат по детским пособиям.