Мошенники придумали новый способ кражи личных данных россиян

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Правоохранительные органы сообщили о новом способе кражи персональных данных россиян, передает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что мошенники создают ложные сайты, которые якобы предназначены для подачи заявлений на пособия для семей с детьми от 3 до 15 лет. Они присылают уведомления через СМС или электронную почту, предлагая воспользоваться своим сервисом.

"Вводя свой логин и пароль на сайте-дублере, вы предоставляете мошенникам доступ ко всем своим данным, хранящимся в личном кабинете на официальном портале "Госуслуги", – заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

По словам ведомства, людей вводят в заблуждение тем, что фейковый сайт отличается от портала госуслуг одной буквой, цифрой или доменным именем. В связи с этим столичные правоохранительные органы призвали граждан внимательно проверять адресную строку и поставить на компьютер хороший антивирус.

Кроме того, в МВД напомнили, что россияне не должны предоставлять свои банковские данные, а также оплачивать комиссию для подачи заявления. В ведомстве отметили, что подобная практика характерна именно для мошеннических сайтов.

По состоянию на 18 мая было подано более 7 миллионов запросов на сайте госуслуг в отношении выдачи пособий на детей в возрасте от 3 до 16 лет. В пресс-службе Минкомсвязи отметили, что услуга стала самой популярной за все время работы портала.

Президент России Владимир Путин сообщил, что с 1 июня каждая российская семья, имеющая детей от 3 до 15 лет, сможет претендовать на единоразовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Правительство РФ выделило средства на предоставление средств семьям в размере 25 миллиардов рублей.