Более 7 млн заявлений на выплаты для детей подали россияне на сайте госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/mary_smn

Россияне за шесть дней подали более 7 миллионов заявлений на выплаты для детей на сайте госуслуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.

Это выплаты для 10 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет. Услугу вывели на отдельную страницу posobie16.gosuslugi.ru 12 мая.

Услуга стала самой популярной с момента запуска Единого портала госуслуг в 2009 году. В пиковые моменты на портале оформлялось более 3 тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил 1,5 тысячи в минуту.

Единовременная выплата будет производиться с 1 июня. Средства можно получить на каждого ребенка 3–16 лет, имеющего гражданство РФ. Обратиться за назначением денег можно до 1 октября.

Владимир Путин предложил установить дополнительную ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей для всех детей до трех лет. Единоразовая выплата, введенная с 1 июня для каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно, составит 10 тысяч рублей. Вдвое увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком – до 6 751 рублей.

На прошлой неделе президент раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, напомнив, что портал госуслуг не справился с большим количеством обращений. Минкомсвязь добавила новые мощности для стабилизации работы сайта.