Более 7 млн заявлений на выплаты для детей подали россияне на сайте госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/mary_smn
Россияне за шесть дней подали более 7 миллионов заявлений на выплаты для детей на сайте госуслуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Это выплаты для 10 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет. Услугу вывели на отдельную страницу posobie16.gosuslugi.ru 12 мая.
Услуга стала самой популярной с момента запуска Единого портала госуслуг в 2009 году. В пиковые моменты на портале оформлялось более 3 тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил 1,5 тысячи в минуту.
Единовременная выплата будет производиться с 1 июня. Средства можно получить на каждого ребенка 3–16 лет, имеющего гражданство РФ. Обратиться за назначением денег можно до 1 октября.
Владимир Путин предложил установить дополнительную ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей для всех детей до трех лет. Единоразовая выплата, введенная с 1 июня для каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно, составит 10 тысяч рублей. Вдвое увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком – до 6 751 рублей.
На прошлой неделе президент раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, напомнив, что портал госуслуг не справился с большим количеством обращений. Минкомсвязь добавила новые мощности для стабилизации работы сайта.
Как семьям с детьми получить дополнительные выплаты
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