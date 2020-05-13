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Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, напомнив о том, что портал госуслуг не справился с большим количеством обращений на выплаты на детей.

Президент напомнил, что на следующий день после объявления о выплатах по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье в возрасте до 15 лет включительно, поступило свыше миллиона заявок от граждан на портал госуслуг, который не справился с таким объемом обращений.

"Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание также, как и на другие вопросы подобного рода", – отметил Путин.

Ранее россиянам рассказали, как подать заявку на оформление единовременной выплаты на детей. Для подачи заявления на портале госуслуг был запущен специальный сервис. Документы на оформление выплаты принимаются до 1 октября текущего года.

О такой мере поддержки в ходе своего обращения к гражданам в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил Владимир Путин. Он предложил установить дополнительную ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех детей в возрасте до трех лет.

Помимо этого, глава государства заявил о том, что с 1 июня в России будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.

Сообщалось, что в правительстве соответствующие дополнительные выплаты семьям с детьми утвердили.