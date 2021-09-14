Мужчину, напавшего на лидера группы "25/17", задержали

Фото: телеграм-канал "112"

Полиция задержала предполагаемого участника конфликта со стрельбой в Тверском районе Москвы, в ходе которого пострадал лидер группы "25/17" Андрей Позднухов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимира Васенина.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска на Алтуфьевском шоссе по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель столицы", – отметили в ведомстве.

У молодого человека обнаружили пистолет, который он, предположительно, мог использовать во время конфликта. Сам же подозреваемый утверждает, что оружие является аэрозольным. В настоящее время его изучают специалисты.

Уточняется, что накануне в территориальный отдел полиции поступило сообщение о конфликте у ресторана быстрого питания на площади Тверская Застава, в результате которого один из участников несколько раз выстрелил в другого. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

Инцидент произошел в понедельник. По словам очевидца, выстрел был произведен из травматического пистолета. Прибывшие по адресу сотрудники правоохранительных органов обнаружили там 44-летнего лидера группы "25/17" Андрея Позднухова, более известного под псевдонимом Бледный. Тот тем не менее писать заявление в полицию не стал, а также отказался от медицинской помощи.

