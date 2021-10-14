Комиссия Минобрнауки предлагает проверить школьников на агрессию – СМИ

Российских школьников хотят проверить на агрессию. Такую рекомендацию дала комиссия по профилактике правонарушений Минобрнауки. Об этом пишут СМИ.

Комиссия поручила изучить склонность детей к насилию, а также обратить внимания на молодежные субкультуры и выяснить причины роста агрессивности в школах.

В ведомстве сообщили, что с 2017 по 2020 годы в школах произошли десятки случаев нападений и агрессивного поведения. И это при том, что более 80% возможных преступлений полицейские пресекли еще на стадии приготовления, говорят в комиссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.