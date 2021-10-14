В России выявили 31 299 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
За последние сутки в России подтвердили 31 299 новых случаев коронавируса. При этом в 2 767 (8,8%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
На Москву пришлось 6 712 случаев, на Санкт-Петербург – 2 345, на Московскую область – 1 911, на Самарскую область – 754, на Нижегородскую область – 682, на Воронежскую область – 657, на Башкирию – 652, на Пермский край – 569, на Свердловскую область – 562, на Республику Крым – 552, на Ростовскую область – 552, на Красноярский край – 455, на Челябинскую область – 407, на Иркутскую область – 398, на Омскую область – 389.
Всего в России зарегистрировано 7 892 980 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии – 0,19%, Республике Алтай, Магаданской области, Камчатском крае, Республике Бурятия – 0,2%, Республике Тыва, Сахалинской области – 0,22%.
За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 986 человек, за весь период пандемии скончались 220 315. За минувшие 24 часа выздоровели 21 670 человек, за все время – 6 937 756.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что система здравоохранения России испытывает высочайшую нагрузку из-за ситуации с коронавирусом.
Также главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о стремительном наполнении палат пациентами с коронавирусом и увеличении количества больных в реанимациях.
Он считает, что осенний подъем заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями связан с началом учебного года и окончанием периода отпусков, а также с низкими темпами вакцинации.
В России зарегистрирован новый максимум смертей от COVID-19
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