В России выявили 31 299 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние сутки в России подтвердили 31 299 новых случаев коронавируса. При этом в 2 767 (8,8%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 6 712 случаев, на Санкт-Петербург – 2 345, на Московскую область – 1 911, на Самарскую область – 754, на Нижегородскую область – 682, на Воронежскую область – 657, на Башкирию – 652, на Пермский край – 569, на Свердловскую область – 562, на Республику Крым – 552, на Ростовскую область – 552, на Красноярский край – 455, на Челябинскую область – 407, на Иркутскую область – 398, на Омскую область – 389.

Всего в России зарегистрировано 7 892 980 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии – 0,19%, Республике Алтай, Магаданской области, Камчатском крае, Республике Бурятия – 0,2%, Республике Тыва, Сахалинской области – 0,22%.

За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 986 человек, за весь период пандемии скончались 220 315. За минувшие 24 часа выздоровели 21 670 человек, за все время – 6 937 756.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что система здравоохранения России испытывает высочайшую нагрузку из-за ситуации с коронавирусом.

Также главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о стремительном наполнении палат пациентами с коронавирусом и увеличении количества больных в реанимациях.

Он считает, что осенний подъем заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями связан с началом учебного года и окончанием периода отпусков, а также с низкими темпами вакцинации.