Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре выжил

Молодой человек, устроивший взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове, выжил. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Как сообщили в полиции, подростку оторвало ногу. Ему долго не могли оказать помощь, ждали саперов. Они должны были проверить, нет ли при нем других взрывных устройств. В итоге ничего больше не обнаружили.

18-летний бывший выпускник православной гимназии пришел туда рано утром. С собой в рюкзаке он принес самодельное взрывное устройство.

Информационные агентства сообщают о 12 пострадавших. Есть информация, что молодой человек устроил взрыв из-за конфликта с другими воспитанниками и преподавателями. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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