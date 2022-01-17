Неизвестные сообщили о "минировании" 14 школ в Южно-Сахалинске

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Четырнадцать школ "заминировали" в Южно-Сахалинске. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на сообщение пресс-службы мэрии областного центра.
"В настоящий момент детей и учителей в школах нет – все на дистанте", – рассказали в мэрии.
Там отметили, что ситуация находится под контролем. В данный момент в учебных заведениях проводят осмотр кинологические расчеты.
Ранее из 93 школ в Екатеринбурге эвакуировали учеников и учителей из-за анонимных сообщений о "минировании". Кроме того, аналогичные сообщения поступили в отношении всех 136 школ Саратова.
Ложные сообщения о "минировании" поступали в образовательные учреждения и других регионов, в частности Ростовской, Самарской, Архангельской и Нижегородской областей. По данному факту глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.
Людей эвакуировали из школ Саратова из-за сообщений о "минировании"
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