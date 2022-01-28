Людей эвакуировали из башни "Москва-Сити" из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

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Причиной эвакуации людей из башни "Москва-Сити" стало ложное срабатывание пожарной сигнализации. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

Источник добавил, что самостоятельно башню покинули около 80 человек.

Между тем в управляющей компании "Город столиц" сообщили, что людей эвакуировали из-за поступившего анонимного сообщения.

"Анонимно нам поступило сообщение, в соответствии с которым мы приняли решение об эвакуации людей. Были вызваны сотрудники экстренных служб для проведения работ по проверке здания. Доступ посетителей ограничен", – уточнили в компании.

Накануне около комплекса "Москва-Сити" заметили огромные клубы черного дыма. По словам очевидцев, со стороны складывалось впечатление, что горит новостройка или парковка. На место ЧП приехали сразу несколько расчетов пожарных.