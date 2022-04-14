В Петербурге "заминировали" 12 районных судов от имени Дани Милохина

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Санкт-Петербурге в 12 районных судов поступила информация о минировании от имени блогера Дани Милохина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Письма получили Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский, Красносельский, Кировский, Красногвардейский, Сестрорецкий, Кронштадтский, Ленинский, Василеостровский и Московский районные суды.

В пришедшем сообщении от имени Милохина говорилось, что блогер обижен на некоторых работников суда.

В пресс-службе отметили, что эвакуация из здания проводилась в зависимости от того, идут ли в судах процессы, есть ли там слушатели.

Ранее во всех школах Камчатки прошла эвакуация из-за сообщений о "минировании". Отмечается, что в настоящий момент проверены только две школы – № 1 и 3. Во всех образовательных учреждениях края отменили вторую смену. Всего на Камчатке находится 121 школа.

