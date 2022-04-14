В МВД заявили о росте количества заведомо ложных сообщений об угрозе взрывов в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России после начала специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР количество зарегистрированных заведомо ложных сообщений об угрозе взрыва возросло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"За период с 24 февраля по 25 марта 2022 год (всего за один месяц) количество ложных сообщений о терактах составило 2 172, то есть криминальная активность в этом направлении увеличилась более чем в три раза", – говорится в сообщении.

При этом, как отметили в МВД, ВСУ и украинские спецслужбы распространяют ложные сообщения о "минировании" целенаправленно.

"МВД России располагает информацией о том, что противоправная деятельность целенаправленно организуется и координируется вооруженными силами и спецслужбами Украины и имеет своей целью дестабилизацию общественно-политической обстановки в России", – заявили в ведомстве.

Путем распространения подобных сообщений ВСУ хотят нарушить нормальную жизнедеятельность россиян, воспрепятствовать работе госорганов и различных учреждений, а также отвлечь от работы правоохранителей.

Ранее неизвестные сообщили о "минировании" более 15 больниц в Калининграде. Однако ни по одной из больниц угроза не подтвердилась. Также до этого провели эвакуацию из-за поступившего сообщения о "минировании" в Историческом музее в Москве. Кроме того, ранее, в марте, неизвестный сообщил о минировании двух самолетов, выполняющих рейсы из аэропорта Шереметьево в Белград и Бишкек.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

