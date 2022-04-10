В Историческом музее провели эвакуацию из-за сообщения о "минировании"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Историческом музее провели эвакуацию из-за поступившего сообщения о "минировании". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что было эвакуировано более 60 человек. На место прибыли правоохранительные органы и кинологи.

Ранее сообщалось, что в Эрмитаже провели эвакуацию из-за поступившего сообщения о "минировании". Отмечается, что в музее была проведена проверка, подтвердившая ложность поступившего сообщения.

До этого неизвестные сообщили об угрозе взрыва в телецентре "Останкино". Отмечалось, что в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Об эвакуации сотрудников телецентра информации не поступало.