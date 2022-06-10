Названа стоимость сливы в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести сливы можно на Лианозовском рынке. Туда ягоду привозят из Узбекистана.

О географии поставок и о ценах на сливы – в эфире телеканала Москва 24.

