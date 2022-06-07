Названа стоимость клубники в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести клубнику можно на Пражском рынке. Чаще всего встречается ягода из Краснодарского края, Крыма, но есть и поставки из Азербайджана, Греции, Турции.

Краснодарская клубника обойдется в среднем в 300 рублей за килограмм, крымская чуть дороже – 350 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

