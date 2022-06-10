Врач рассказала, какие ингредиенты в окрошке могут навредить организму

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В окрошку не следует добавлять магазинный квас и колбасу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, в квасе содержится много сахара, что может привести к набору веса. Предпочтение лучше отдать кефиру. "Это лишние калории и лишние простые углеводы, которые нам в общем-то не очень нужны. Если выбирать между кисломолочной основой и квасной, я считаю, что кисломолочная полезнее", – говорит Чернышова.

Если все же захотелось заправить окрошку квасом, то лучше сделать его самостоятельно. Причем постараться довести напиток до такого состояния, чтобы как можно больше сахара перебродило и тот стал кислым, советует эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Вполне можно сделать окрошку без мясных продуктов. Так она будет менее калорийной и легче переварится. Например, только зелень, огурцы, редис, яйцо и основа. Добавление разного рода колбасы утяжеляет окрошку и делает ее трудноперевариваемой и более калорийной.

"Колбаса – это лишние калории, лишний жир. В покупной колбасе много ингредиентов, начиная от крахмала, заканчивая всяческими эмульгаторами, загустителями, нитритами для красивого окрашивания – это не те вещества, которые нужны человеку. Это вещества, которые нам продают эту колбасу, делают ее более привлекательной", – отмечает врач.

Вместо колбасы можно добавить менее калорийное и более натуральное отварное куриное филе, рекомендует специалист. Нарезать ингредиенты для окрошки и заправлять ее лучше перед самим употреблением. Готовое блюдо Чернышова советует хранить в холодильнике не более 12 часов.





Надежда Чернышова врач-терапевт Нарезание мелко ножом, натирание на терке всех ингредиентов – это очень тесный контакт с кожей человека. В этот момент на продукты попадают микробы. И после этого оставить на сутки-двое эту окрошку – значит создать условие для их размножения. Хорошо, если не попадется никакого вредного микроба, а если попадется, то можно заболеть.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, кому следует отказаться от окрошки. Блюдо не стоит есть людям с сахарным диабетом, язвой желудка, а также тем, кто страдает от желчекаменной болезни. При наличии двух последних диагнозов окрошка может спровоцировать обострение недуга. Диабетикам лучше воздержаться от окрошки, поскольку в квасе может быть много сахара.