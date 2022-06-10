Врач рассказала, какие ингредиенты в окрошке могут навредить организму

Фото:depositphotos/lisovskaya
В окрошку не следует добавлять магазинный квас и колбасу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По словам специалиста, в квасе содержится много сахара, что может привести к набору веса. Предпочтение лучше отдать кефиру. "Это лишние калории и лишние простые углеводы, которые нам в общем-то не очень нужны. Если выбирать между кисломолочной основой и квасной, я считаю, что кисломолочная полезнее", – говорит Чернышова.
Если все же захотелось заправить окрошку квасом, то лучше сделать его самостоятельно. Причем постараться довести напиток до такого состояния, чтобы как можно больше сахара перебродило и тот стал кислым, советует эксперт.
"Колбаса – это лишние калории, лишний жир. В покупной колбасе много ингредиентов, начиная от крахмала, заканчивая всяческими эмульгаторами, загустителями, нитритами для красивого окрашивания – это не те вещества, которые нужны человеку. Это вещества, которые нам продают эту колбасу, делают ее более привлекательной", – отмечает врач.
Вместо колбасы можно добавить менее калорийное и более натуральное отварное куриное филе, рекомендует специалист. Нарезать ингредиенты для окрошки и заправлять ее лучше перед самим употреблением. Готовое блюдо Чернышова советует хранить в холодильнике не более 12 часов.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, кому следует отказаться от окрошки. Блюдо не стоит есть людям с сахарным диабетом, язвой желудка, а также тем, кто страдает от желчекаменной болезни. При наличии двух последних диагнозов окрошка может спровоцировать обострение недуга. Диабетикам лучше воздержаться от окрошки, поскольку в квасе может быть много сахара.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: