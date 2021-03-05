Остановка "8 Марта" появится в столице в Международный женский день

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Остановка наземного городского транспорта "8 Марта" временно появится в столице в Международный женский день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора ГУП "Мосгортранс" Юлию Темникову.

"Остановочный пункт "Улица 8 Марта" будет на один день переименована в "8 Марта". Нам кажется, это будет приятно для наших женщин", – сказала она.

Как уточняется, остановка расположена на севере Москвы.

Кроме того, в Международный женский день парковка в столице будет бесплатной. Это коснется даже тех улиц, где действует повышенный тариф, – 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. При этом платными по-прежнему останутся парковки со шлагбаумом.

В "Московском паркинге" призвали автомобилистов быть внимательными при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков, несмотря на праздничный день.

Также в столице проходит традиционная акция "Вам, любимые" в честь Международного женского дня. В ней участвуют 500 добровольцев, которые дарят женщинам цветы на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и в скверах, а также в городских парках.