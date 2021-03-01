Названы мужские комплименты, которые лучше не повторять

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Женщины рассказали о самых неудачных комплиментах, которые им делали мужчины, сообщает сайт "Аргументы и факты".
К примеру, муж Алены однажды хотел порадовать ее фразой: "А ты не такая уж и толстая". Женщина не была рада такому комплименту, а просто одарила супруга "прожигающим насквозь" взглядом и перевела все в шутку.
О другом комплименте рассказала Валентина. Одной из ее коллег однажды сказали, что если смотреть на нее без очков, то кажется, что ей 18 лет, а "возрастные изменения видны только в очках".
А Анна однажды услышала комплимент своей спине. На улице ее догнал молодой человек и признался, что "она такая красивая со спины". Как выяснилось позже, ее лицо ему тоже понравилось.
Еще один необычный комплимент услышала однажды Ольга. Один из ее поклонников как-то заметил: "Ты так завораживающе говоришь, что мне без разницы, что именно". А Марию однажды на танцполе в ночном клубе схватил на руки незнакомец и заявил, что она тяжелее, чем выглядит.
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