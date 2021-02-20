Участок Троицкой линии метро между станциями "Улица Новаторов" и "Мамыри" готов на треть

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Общая готовность участка с пятью станциями – от "Улицы Новаторов" до "Мамырей" – сейчас составляет 31%, сообщает заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса отметил, что каждая станция новой ветки столичного метро получит яркий индивидуальный образ.

"Стены и потолки планируется отделать алюминиевыми сотовыми панелями разного формата, колонны и пол выложат гранитом, мрамором или Габбро. В дизайне будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета", – уточнил Бочкарев.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что все станции участка строятся открытым способом. Сейчас на некоторых из них уже проводятся монолитные работы, а на других в заключительной стадии находится возведение ограждающих конструкций.

"Из пяти станционных комплексов наибольший объем работ выполнен на станции "Университет Дружбы Народов" – ее строительная готовность составляет порядка 42%", – рассказал Кравцов.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Славянский мир" Троицкой ветки. Стены станции планируется отделать панелями ярко-охристого и светло-серого цвета, а колонны и пол – кварцем и гранитом. На путевых стенах разместятся изображения мифологических животных.