Участок Троицкой линии метро между станциями "Улица Новаторов" и "Мамыри" готов на треть

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Общая готовность участка с пятью станциями – от "Улицы Новаторов" до "Мамырей" – сейчас составляет 31%, сообщает заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Глава Стройкомплекса отметил, что каждая станция новой ветки столичного метро получит яркий индивидуальный образ.
"Стены и потолки планируется отделать алюминиевыми сотовыми панелями разного формата, колонны и пол выложат гранитом, мрамором или Габбро. В дизайне будут преобладать геометрия и яркие акцентные цвета", – уточнил Бочкарев.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что все станции участка строятся открытым способом. Сейчас на некоторых из них уже проводятся монолитные работы, а на других в заключительной стадии находится возведение ограждающих конструкций.
"Из пяти станционных комплексов наибольший объем работ выполнен на станции "Университет Дружбы Народов" – ее строительная готовность составляет порядка 42%", – рассказал Кравцов.
Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Славянский мир" Троицкой ветки. Стены станции планируется отделать панелями ярко-охристого и светло-серого цвета, а колонны и пол – кварцем и гранитом. На путевых стенах разместятся изображения мифологических животных.
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