Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Славянский мир"

12:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Славянский мир" Троицкой линии столичной подземки. Отмечается, что данная линия соединит Москву и ТиНАО.
"Троицкая ветка метро – самый большой радиус метро в Москве, около 40 километров получают уже свои реальные очертания. На сегодняшний день две проходки между двумя станциями уже завершены, еще три находятся в стадии проходки. Я думаю, что в следующем году будут закончены", – поделился мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, сейчас вся линия от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" находится на стадии стройки.
"Это будет первая очередь большой ветки, которая идет от МЦК до "Коммунарки" и дальше до Троицка", – обратил внимание градоначальник.
Руководитель АО "Управление развития строительных технологий" Дмитрий Герасимов рассказал, что полностью проходческую работу линии метро закончат к концу 2021 года.
В пресс-службе мэрии и правительства города уточнили, что Троицкая линия (проектное название – Коммунарская) пройдет от станции МЦК "Крымская" до городского округа Троицк в ТиНАО. В результате новый участок Московского метрополитена свяжет территорию столицы с Троицким и Новомосковским административными округами. Ожидается, что линия снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий.
В июле была завершена проходка правого тоннеля между двумя станциями на Коммунарской линии. Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, параллельно со строительством тоннелей специалисты приступили к сооружению будущих станций.
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