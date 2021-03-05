Еще 2 249 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице еще 2 249 пациентов выздоровели после прохождения лечения от COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 907 770. В Москве выявлено 1 757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 761 человек", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за прошедшие сутки в столице скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 11 024 новых случая коронавируса. Всего в стране с момента начала пандемии зарегистрировано 4 301 159 случаев.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин предположил, что пандемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в середине текущего года. Специалист пояснил, что к этому времени общество в России получит коллективный иммунитет к инфекции благодаря вакцинации.

