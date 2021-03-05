Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 11 024 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

1 322 случая (12,0%) были зарегистрированы без клинических проявлений.

В Москве зафиксировали 1 757 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 983, в Московской области – 750, в Нижегородской области – 384, в Воронежской области – 279.

В РФ всего зарегистрировано 4 301 159 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста новых эпизодов заболеваемости отмечены в Республике Тыва – 0,04%.

За последние сутки в стране подтверждено 462 смерти из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией. За весь период по России умерли 88 285 человек.

Также за прошедшие сутки по России выписано 15 464 выздоровевших после COVID-19 пациента. С момента начала пандемии в стране переболел 3 885 321 человек.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал сроки завершения масштабной вакцинации от коронавируса. По словам главы кабмина, основной объем прививок будет сделан к осени 2021 года. Он также выразил надежду на скорое масштабирование производства вакцины.

