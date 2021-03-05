Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последние сутки в России подтвердили 11 024 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
1 322 случая (12,0%) были зарегистрированы без клинических проявлений.
В Москве зафиксировали 1 757 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 983, в Московской области – 750, в Нижегородской области – 384, в Воронежской области – 279.
В РФ всего зарегистрировано 4 301 159 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста новых эпизодов заболеваемости отмечены в Республике Тыва – 0,04%.
За последние сутки в стране подтверждено 462 смерти из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией. За весь период по России умерли 88 285 человек.
Также за прошедшие сутки по России выписано 15 464 выздоровевших после COVID-19 пациента. С момента начала пандемии в стране переболел 3 885 321 человек.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал сроки завершения масштабной вакцинации от коронавируса. По словам главы кабмина, основной объем прививок будет сделан к осени 2021 года. Он также выразил надежду на скорое масштабирование производства вакцины.
Более 2 млн россиян получили два компонента вакцины от COVID-19
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