"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ "Воронцовская"

17 февраля, 19:15
Строительство станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца года. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"Несмотря на суровую зиму и морозы, строительство метро не останавливается. В планах на этот год – запустить три участка: западный, юго-западный и южный, в их составе всего 11 станций. Степень готовности южного участка – от "Проспекта Вернадского" до "Каховской"– неплохая", – сказал мэр.
По словам Собянина, станция "Воронцовская" находится рядом со станцией Калужско-Рижской линии метро и войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла.
Отмечается, что открытие южного участка БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание около 550 тысяч человек, проживающих в ближайших районах, а также сократить интенсивность движения транспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно на 10–15%. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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