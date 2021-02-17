"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ "Воронцовская"

Строительство станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Несмотря на суровую зиму и морозы, строительство метро не останавливается. В планах на этот год – запустить три участка: западный, юго-западный и южный, в их составе всего 11 станций. Степень готовности южного участка – от "Проспекта Вернадского" до "Каховской"– неплохая", – сказал мэр.

По словам Собянина, станция "Воронцовская" находится рядом со станцией Калужско-Рижской линии метро и войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла.

Отмечается, что открытие южного участка БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание около 550 тысяч человек, проживающих в ближайших районах, а также сократить интенсивность движения транспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно на 10–15%. Об этом – в программе "Москва сегодня".