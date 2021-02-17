Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

17 февраля, 19:15

"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ "Воронцовская"

мэр Москвы транспорт метро строительство видео Анна Белоглазкина

Строительство станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Несмотря на суровую зиму и морозы, строительство метро не останавливается. В планах на этот год – запустить три участка: западный, юго-западный и южный, в их составе всего 11 станций. Степень готовности южного участка – от "Проспекта Вернадского" до "Каховской"– неплохая", – сказал мэр.

По словам Собянина, станция "Воронцовская" находится рядом со станцией Калужско-Рижской линии метро и войдет в состав крупного транспортно-пересадочного узла.

Отмечается, что открытие южного участка БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание около 550 тысяч человек, проживающих в ближайших районах, а также сократить интенсивность движения транспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно на 10–15%. Об этом – в программе "Москва сегодня".

Читайте также

Программа: Москва сегодня

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать