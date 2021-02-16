Туристическая индустрия Москвы выдержала удар пандемии – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил, что туристическая отрасль столицы стала приходить в порядок после проблем, вызванных пандемией коронавируса.

"Туристическая индустрия начинает оживать, и я уверен, что 2021 год принесет ей удачу", – отметил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что туристическая индустрия столицы выдержала удар несмотря на то, что среднегодовая загрузка гостиниц сократилась с 77% до 38 – 44%.

Доходы от туризма

По словам Сергея Собянина, поступления в бюджет Москвы из туристической отрасли сократились, но остались на уровне 77,7 миллиарда рублей, что в 2,5 раза превышает показатель 2010 года.

Кто и зачем приезжал в Москву

Наибольшая часть туристов (12,8 миллиона) приезжали в столицу из регионов РФ. Типичный портрет такого гостя – житель российского региона в возрасте 25–44 лет, который приехал в Москву один или с семьей и друзьями. Туристы проводили в столице РФ порядка 5-6 дней, в 30% случаев выбирали хостелы или гостиницы, а также оставались на съемных квартирах или у друзей и родственников.

Из-за того, что столичные музеи и выставочные пространства были закрыты, чаще всего туристы проводили время в столице за шопингом. Кроме того, интерес представляли прогулки по городу, а также посещение кафе и ресторанов.

Городские меры поддержки туризма

Городские власти в период пандемии предложили гостиницам программу временного расселения врачей и медицинских сестер коронавирусных госпиталей. Этот проект был направлен на снижение финансовых потерь из-за отсутствия гостей и дополнительных расходов на уборку и дезинфекцию.

В программе приняли участие 42 крупнейших городских отеля, также 46 гостиниц получили субсидии на проведение дезинфекции помещений.

Кроме того, сферу столичного туризма поддержали на уровне информационных сервисов. В Москве запустили проект Ruspass для построения маршрутов и покупки билетов, программу #Москвастобой с электронными экскурсиями и детский проект образовательного туризма "Город открытий".

Сергей Собянин подчеркнул, что вариант с закрытием гостиниц и туристической отрасли в целом на период пандемии не рассматривался. Работа учреждений, пусть и с ограничениями, позволила сохранить трудовые коллективы и гостиницы, что в дальнейшем способствовало более быстрому восстановлению туристической сферы.

Накануне мэр столицы вручил премии Москвы в области спорта и туризма за 2020 год. Он подчеркнул, что даже эффект пандемии не сумел существенно снизить число туристов в столице – в Москве побывали 13,6 миллиона гостей из-за рубежа и других городов РФ.

