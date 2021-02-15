Собянин вручил премии Москвы в области спорта и туризма за 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские премии в области физической культуры, спорта и туризма за 2020 год.

Градоначальник поздравил номинантов и отметил, что в период пандемии сферы спорта и туризма сильно пострадали.

"С другой стороны, я очень рад, что даже в это нелегкое время наши спортсмены участвовали и в международных, и в российских соревнованиях, завоевали аж 2,5 тысячи медалей. Это замечательный успех", – заявил Собянин.

Мэр Москвы обратил внимание на то, что жители столицы активно занимаются спортом на специальных площадках и в физкультурно-оздоровительных комплексах. Он назвал спорт и физическую активность лучшим лекарством от болезней и способом добиться хорошего настроения.

Собянин также выразил слова благодарности туристической отрасли. В 2020 году, по его словам, число туристов снизилось почти вдвое, до 13 миллионов. Вместе с тем этот показатель, полученный в сложных условиях, серьезно превышает данные за 2010 год, когда ограничений из-за коронавируса не было.

Глава Москвы выразил надежду на то, что запланированные на 2020 год мероприятия состоятся без ограничений. Собянин пояснил, что запреты на фестивали и массовые мероприятия, а также масочный режим будут отменены при первой же возможности.

Лауреатами премий в области физической культуры, спорта и туризма за 2020 год стали 26 человек, в числе которых Сергей Евстигнеев, директор спортивной школы олимпийского резерва по водному поло Московского городского физкультурно-спортивного объединения, председатель совета директоров торгового дома ГУМ Михаил Куснирович и другие.

Ранее в феврале, в День российской науки, Сергей Собянин вручил премии молодым ученым. Он отметил, что в столице запатентована четверть всех изобретений, и напомнил, что именно московские ученые первыми сумели расшифровать геном коронавируса.

