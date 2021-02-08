Собянин вручил премии молодым ученым в День российской науки

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Сергей Собянин вручил награды работникам столичных научных организаций и поздравил ученых с Днем российской науки.

"Поздравляю вас с Днем российской науки и заслуженными премиями нашего родного города Москвы. Вы – молодые ученые, которые достигли удивительных результатов и доказали высокий статус московских ученых, молодых, перспективных специалистов, разработчиков, которых с каждым годом становится все больше и больше, а их изобретения становятся интереснее", – сказал мэр Москвы.

Он отметил, что в столице запатентована четверть всех изобретений и напомнил, что именно московские ученые первыми сумели расшифровать геном коронавируса.

"Создали целую линейку препаратов для борьбы с коронавирусом, которые спасли жизни тысяч наших сограждан, облегчили их страдания, вылечили, создали целую линейку вакцин, которые начинают применяться не только у нас в стране, но и по всему миру, доказав свою высокую эффективность", – заявил Собянин.

По мнению градоначальника, благодаря этим достижениям заявления о смерти или неконкурентоспособности российской науки теперь абсолютно несостоятельны. Собянин подчеркнул, что Москва намерена продолжить свое развитие в научной сфере.

"Президент Российской Федерации объявил этот год Годом науки и технологий. Мы со своей стороны как город продолжаем считать науку одной из самых главных сфер развития нашего города. Будем строить дальше, развивать технопарки, научные центры, в том числе уникальный проект МГУ – технологическая долина "Воробьевы горы". Будет развиваться "Сколково", будет развиваться целый ряд других инфраструктурных проектов", – сказал мэр, отметив, что в систему московского инновационного кластера активно привлекаются тысячи предприятий.

Также Собянин выразил надежду на скорое снятие антиковидных ограничений в Москве.

"Я надеюсь, что все эти ограничения в скором времени будут сняты. Москва явно выходит из самых сложных ситуаций. Мы за этот период времени сделали все, чтобы не ограничивать ни научную идею, ни производственную, ни экономику нашего города. В значительной степени нам это удалось лучше, чем во многих европейских странах. В том числе благодаря вашим усилиям, усилиям ваших коллег", – заявил он.

Премии правительства Москвы ежегодно присуждаются молодым ученым за достижение выдающихся результатов научных исследований в области технических, естественных, медицинских и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, приборов, материалов и веществ, повышающих эффективность реального сектора экономики и социальной сферы. В этом году лауреатами премий стали 78 молодых ученых.

Среди них – Михаил Погорелый и Анастасия Минервина из ИБХ РАН, которые исследовали Т-клеточный иммунный ответ на вирусные инфекции и противовирусные вакцины, а также Михаил Шугай из РНИМУ имени Пирогова, исследовавший биоинформатические методы анализа антигенной специфичности репертуаров Т-клеток человека и их применение при пандемии COVID-19.

Кроме того, лауреатом премии стал Юрий Янович, на базе разработки которого был спроектирован и реализован ряд блокчейн-решений, в том числе системы для борьбы с контрафактом на рынке пластиковых труб, которые были успешно протестированы на Климовском трубном заводе.

Ранее Владимир Путин назвал крупным научным успехом наличие у России уже трех собственных вакцин от COVID-19. Президент отметил, что благодаря своим ученым страна занимает лидирующие позиции в мире в борьбе с вирусом и подчеркнул, что РФ является единственным государством, у которого есть три вакцины собственной разработки.

День российской науки был учрежден в 1999 году. 8 февраля 1724 года распоряжением Петра I была основана Академия наук и художеств.