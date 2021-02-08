Путин назвал РФ единственной страной с тремя вакцинами от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил, что наличие у России уже трех собственных вакцин от COVID-19 является крупным научным успехом.

"Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса", – сказал президент РФ на заседании Совета по науке и образованию.

Путин также отметил, что Россия – единственное государство, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки.

20 января в Минздрав РФ поступили документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова. Таким образом, у России будет три вакцины от коронавируса, созданные по различным технологиям.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной". Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в ближайший месяц.

Разработку и выпуск первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V" Bloomberg назвал крупнейшим научным прорывом России со времен СССР. В издании отметили, что российский препарат стал мировым фаворитом в борьбе с коронавирусом, несмотря на первоначальное недоверие Запада.