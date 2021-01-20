Центр Чумакова подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минздрав РФ поступили документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, документы пройдут экспертизу, после которой и решится вопрос о государственной регистрации.

"Таким образом, у России будет три вакцины от коронавируса, созданные по различным технологиям. Это будет серьезным вкладом в победу над пандемией", – сказал Мурашко.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.