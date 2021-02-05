Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Республике Сербской

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).

"Минздрав Республики Сербской зарегистрировал вакцину "Спутник V", – сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в феврале объемы выпуска вакцины вырастут до десятков миллионов доз.

"Спутник V" зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Ливане и некоторых других странах. Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.