Бразилия готова закупить 10 млн доз вакцины "Спутник V"

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Министерство здравоохранения Бразилии объявило о готовности приобрести 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Мы подпишем контракт и приобретем 10 миллионов доз, если цена будет приемлемой. Оплата будет произведена после того, как Национальное агентство по санитарному надзору одобрит "Спутник V" для применения в условиях чрезвычайной ситуации, что позволит незамедлительно сделать вакцину доступной для бразильцев", – приводит слова первого заместителя главы министерства Элсиу Франка ТАСС.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в феврале объемы выпуска вакцины вырастут до десятков миллионов доз.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Ливане и некоторых других странах. Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.