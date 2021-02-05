Еврокомиссия не исключает возможность централизованных закупок "Спутника V"

15:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еврокомиссия не исключает возможность централизованных закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если страны ЕС выразят к ним интерес. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер, передает ТАСС.
"Для обсуждения вопроса о централизованных закупках ("Спутника V") существует специальный форум: страны – члены могут обсуждать это с представителями Еврокомиссии в рамках Управляющего совета по вопросам вакцин, который позволяет оценивать возможности существующего портфеля вакцин и расширять его за счет того или иного производителя", – заявил он.
После переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые проходили в Москве, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать вакцину "Спутник V". Он подчеркнул, что был рад прочитать публикацию результатов третьей фазы клинических исследований российского препарата в журнале The Lancet.
Главы РФПИ Кирилл Дмитриев ранее отмечал, что эта публикация стала важной вехой в борьбе с пандемией COVID-19.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и некоторых других странах.
В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: