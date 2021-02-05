Еврокомиссия не исключает возможность централизованных закупок "Спутника V"

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Еврокомиссия не исключает возможность централизованных закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если страны ЕС выразят к ним интерес. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер, передает ТАСС.

"Для обсуждения вопроса о централизованных закупках ("Спутника V") существует специальный форум: страны – члены могут обсуждать это с представителями Еврокомиссии в рамках Управляющего совета по вопросам вакцин, который позволяет оценивать возможности существующего портфеля вакцин и расширять его за счет того или иного производителя", – заявил он.

После переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые проходили в Москве, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать вакцину "Спутник V". Он подчеркнул, что был рад прочитать публикацию результатов третьей фазы клинических исследований российского препарата в журнале The Lancet.

Главы РФПИ Кирилл Дмитриев ранее отмечал, что эта публикация стала важной вехой в борьбе с пандемией COVID-19.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и некоторых других странах.