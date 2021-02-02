Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин увеличил количество премий "Новатор Москвы". Об этом заявила пресс-служба мэра и правительства города.

"Общее количество премий "Новатор Москвы", присуждаемых авторам инновационных проектов, разработчикам и изобретателям, будет увеличено с 30 до 36. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – уточняется в сообщении.

Ежегодную премию "Новатор Москвы" учредили в 2019 году. Ее присуждают за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов. Отмечаются решения, которые повышают эффективность деятельности в реальном секторе экономики и соцсфере.

Премию присуждают в трех номинациях, которые отражают стадию разработки и внедрения проекта.

"В каждой номинации сбор заявок на присуждение премии в 2021 году будет проводиться по шести направлениям: медицина и фармацевтика, транспорт и логистика, экология и охрана окружающей среды, искусственный интеллект и IT-технологии, благоустройство и строительство, общественные проекты", – добавили в пресс-службе.

В финал конкурса выйдут 36 проектов, размер премии победителей составит в номинации "Проект будущего" 500 тысяч рублей, в номинации "Меняющие реальность" – 1 миллион рублей. За победу в номинации "Лидеры инноваций" выплатят 1,5 миллиона рублей.

В конкурсе на присуждение премий могут участвовать граждане России, которые живут в Москве и осуществляют деятельность в области создания технических новшеств и инновационных решений. Принимаются индивидуальные или коллективные (до пяти человек) заявки.

В результате сбор заявок на участие в конкурсе начался с 2 февраля. Направить заявку можно через сайт Московского инновационного кластера.

В 2020 году на конкурс было подано 483 заявки, а авторами стали 952 новатора.

Ранее говорилось, что конкурс "Воспитатель года Москвы – 2021" стартует 1 февраля. Первый этап конкурса предполагает участие в педагогическом онлайн-квизе.