Собянин рассказал о программе наставничества для инвалидов "Шаг в профессию"

14:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин рассказал о программе наставничества для людей с инвалидностью "Шаг в профессию". О об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам главы города, 2020 год запомнится как год добрых дел. Он подчеркнул, что особо важными стали внимание и забота о близких и тех, кто нуждался в помощи. При этом, как подчеркнул Собянин, есть люди, которые уже много лет посвящают себя разным социальным проектам. Он рассказал, что в финале конкурса "Доброволец России" десять москвичей заняли призовые места.
"Расскажу о проекте "Шаг в профессию", который работает уже пять лет. Москвичка Ольга Лоева – основательница благотворительного фонда "Действуй!" – получила за него приз в номинации "Равенство возможностей". Персональные наставники и HR-специалисты помогают молодым людям с инвалидностью поверить в свои силы, получить нужную специальность и найти достойное применение знаниям и умениям", – отметил Собянин.
Он добавил, что Ольга на личном опыте знает, какие сложности могут ждать участников программы при поиске работы, поскольку в детстве она попала в автоаварию.
"Но инвалидность не помешала ей стать ведущим экономистом международной организации", – заметил мэр.
Он обратил внимание, что эта программа действовала и в дни самоизоляции. Кураторы из крупных компаний общались со стажерами в режиме онлайн, а также записывали видеокурсы для них, что очень помогало в учебе.
Ранее стало известно, что все социальные выплаты в Москве в 2021 году будут увеличены на 3,7%. Постановление об этом подписал Сергей Собянин. Речь идет, в частности, о средствах, выделяемых малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет.
Кроме того, вырастет размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным гражданам, Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 101 года и старше.
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